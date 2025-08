Podcast

En 2010, Yann Laubscher, jeune photographe suisse et étudiant en sciences naturelles, embarque pour la première fois en Sibérie pour suivre ses amis russes dans leur tradition estivale : la descente d’une rivière en radeau, au cœur de l’immensité. Pendant des semaines, ils se laissent porter par le courant et quittent peu à peu la civilisation, jusqu’au jour où, par hasard, ils atteignent une vallée oubliée. Là-bas, ils rencontrent des habitants qui vivent en harmonie avec la Terre, dans un monde où tout semble figé, hors du temps. Mais il est vite l’heure de repartir. Avec, au fond du cœur, une fascination pour cet endroit et une seule envie : revenir.

Quelques années plus tard, Yann est enfin prêt pour ce nouveau voyage. Avec son appareil photo, il veut voir, comprendre et raconter cette taïga russe, que l’on croyait déserte mais qui offre, en réalité, pour celles et ceux qui cherchent à fuir le monde moderne, un sanctuaire lointain. Un lieu où l’on peut se cacher, se protéger et se fondre jusqu’à disparaître. Et peut-être découvrir, à l’écart du tumulte, une autre idée du bonheur.