De l’archipel des Canaries, l’on connaît généralement les plages de Lanzarote et de Fuerteventura, le tourisme de masse et le farniente. Mais on oublie souvent d’explorer les îles de l’est, où la nature est encore sauvage et préservée. Les plus vieilles traditions trouvent un écho dans les fêtes folkloriques des insulaires. Terres volcaniques aux influences européennes, africaines et caribéennes, les Canaries se dévoileront à Jérôme Pitorin, des reines touristiques Tenerife et Lanzarote aux intimistes Gomera et El Hierro jusqu’à la «isla bonita» : La Palma.

Au sommaire :

– L’archipel aux volcans

– La cuisine métissée

– L’aloe vera, l’or vert des Canaries

– La piste aux étoiles

– El Hierro, la petite soeur écolo

– La fête religieuse d’El Hierro