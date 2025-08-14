Podcast

En 1991, Luc Jacquet embarquait pour une mission scientifique au cœur des terres australes. Depuis la base Dumont d’Urville, il a étudié la faune sauvage et a filmé ses premières images avec une caméra 35 mm. Là, au milieu de cette nature glaciale, il a croisé pour la première fois le regard des manchots empereurs.

Une rencontre fondatrice, à l’origine d’un film devenu culte quinze ans plus tard : La Marche de l’Empereur. Un documentaire qui a bouleversé le public grâce à son histoire : une tragédie silencieuse et universelle, celle la lutte pour la vie au cœur de l’Antarctique.