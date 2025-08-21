Infographie | 4 infos insolites sur New York

Infographie

Quand on pense à New York, les images qui viennent immédiatement en tête sont celles de gratte-ciel vertigineux, du tumulte de Times Square ou encore de la majestueuse Statue de la Liberté.

Pourtant, derrière cette façade mondialement connue, la ville recèle de petites histoires étonnantes, souvent ignorées des voyageurs pressés. Certaines anecdotes nous plongent dans le passé de la ville, d’autres révèlent des secrets bien cachés au cœur même de Manhattan.

Voici quatre faits insolites mais bel et bien réels, qui donnent à la Grosse Pomme un charme encore plus singulier.

Une station de métro fantôme sous Manhattan

Sous les rues animées de New York se cache une station de métro fermée au public : City Hall. Ouverte en 1904, elle marquait le terminus de la première ligne de métro new-yorkais.

Cette station, décorée avec soin, possède des arches élégantes, des carreaux raffinés et même des vitraux qui lui donnent un aspect presque féérique. Mais en 1945, elle a été désaffectée, ses quais étant trop courts pour accueillir les trains modernes.

Aujourd’hui, elle reste invisible pour la plupart des habitants et des touristes. Cependant, il est encore possible d’apercevoir ses contours si l’on reste dans la rame après l’arrêt à Brooklyn Bridge – City Hall.

Ce vestige souterrain rappelle que le métro de New York n’est pas qu’un simple réseau de transport, mais aussi un morceau d’histoire enfoui.

Central Park et son véritable château

Au cœur de Central Park, l’un des poumons verts de la ville, se cache une construction surprenante : le Belvedere Castle. Construit en 1869, ce petit château de style pittoresque semble tout droit sorti d’un conte.

À l’origine, il n’avait aucune utilité pratique et servait seulement d’ornement pour embellir le parc. Pourtant, avec le temps, il a trouvé une nouvelle fonction : il abrite aujourd’hui une station météo officielle qui fournit des données précises pour Manhattan.

Cette curiosité architecturale est souvent découverte par hasard par les promeneurs, car on ne s’attend pas à tomber sur une bâtisse médiévale en plein milieu du parc. Le Belvedere Castle illustre à merveille la capacité de New York à surprendre, même dans ses lieux les plus connus.

Wall Street et son mur oublié

Wall Street, aujourd’hui symbole mondial de la finance et des affaires, porte un nom qui semble anodin. Mais il possède une origine bien particulière : un mur en bois construit au XVIIe siècle.

À l’époque, la ville s’appelait encore New Amsterdam et appartenait aux Hollandais. Pour se protéger d’éventuelles attaques des Britanniques et des tribus amérindiennes, les colons érigèrent une palissade.

Avec le temps, ce mur disparut, mais son souvenir resta gravé dans la toponymie. Ainsi, le quartier qui est devenu le cœur économique des États-Unis tire son nom d’une simple structure défensive.

Une ironie historique, quand on sait que l’endroit est désormais associé à la puissance et à la richesse mondiales.

La Statue de la Liberté et son appartenance surprenante

Symbole incontournable de New York, la Statue de la Liberté se dresse fièrement sur Liberty Island. Peu de visiteurs savent que cette île n’appartient pas vraiment à la ville de New York mais au New Jersey. Cette situation est le résultat d’un accord signé en 1834 pour délimiter les frontières maritimes entre les deux États.

Ainsi, bien que la statue soit perçue comme un emblème new-yorkais, son emplacement relève administrativement d’un autre État. Un détail qui ne change rien à son rôle iconique, mais qui amuse souvent ceux qui découvrent cette subtilité géographique.