Julie et Tao se dirigent vers le massif du Jura ; en chemin, ils rencontrent Aline Marlière, praticienne d’un sport méconnu, le ski joëring. Le Massif du Jura est une chaîne montagneuse située à l’est de la France, s’étendant également en Suisse. C’est une région d’une beauté saisissante, offrant une riche diversité de paysages et d’activités pour les amateurs de nature et de plein air. Le Jura est réputé pour ses vallées profondes, ses plateaux karstiques et ses forêts denses, créant un cadre idéal pour les randonnées et les explorations en milieu naturel.

Les formations géologiques du Jura sont marquées par des structures plissées et des cirques naturels, résultats d’une activité tectonique ancienne. Cette région est particulièrement connue pour ses gorges et ses grottes, dont la célèbre grotte de Moidons, qui attire les passionnés de spéléologie. Les rivières qui serpentent à travers le massif, comme le Doubs et le Lison, ont sculpté des paysages impressionnants, avec des cascades et des canyons qui ajoutent au charme de la région.

En termes de biodiversité, le Jura est un havre pour la faune et la flore. Les forêts mixtes abritent une grande variété d’espèces animales, y compris des cerfs, des chamois et des marmottes, tandis que les prairies alpines sont couvertes de plantes endémiques et de fleurs sauvages. La région est aussi un lieu privilégié pour l’observation des oiseaux, avec de nombreuses espèces migratoires faisant une halte dans les zones protégées.

La richesse culturelle du Jura est tout aussi remarquable. Ce massif est le berceau de nombreuses traditions artisanales, notamment dans la production de fromage et de vin. Le comté, un fromage emblématique de la région, est élaboré selon des méthodes ancestrales qui préservent la qualité et les saveurs uniques du lait provenant des pâturages locaux. Les vignobles du Jura, moins connus que ceux de Bourgogne mais tout aussi intéressants, produisent des vins distinctifs tels que le vin jaune et le vin de paille, dont les procédés de vinification sont uniques en France.

Les villages pittoresques du Jura ajoutent une dimension culturelle fascinante au paysage naturel. Des localités comme Arbois et Salins-les-Bains sont réputées pour leur architecture traditionnelle et leurs festivals locaux, qui célèbrent le patrimoine régional avec des événements et des marchés animés.

En outre, le Massif du Jura offre de nombreuses possibilités pour les activités de plein air tout au long de l’année. En hiver, les stations de ski comme Les Rousses et Métabief se transforment en véritables paradis blancs, avec des pistes adaptées à tous les niveaux de skieurs et snowboardeurs. En été, les sentiers de randonnée, les pistes cyclables et les spots pour la baignade en lacs offrent une myriade d’activités aux visiteurs.

Réalisé par Selma Durin et Brice Martinelli

©STEP BY STEP Productions / Equidia