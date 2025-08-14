Documentaire

Le blanc commence au Maroc avec l’intense lumière solaire qui inonde les paysages et illumine maisons, mosquées et ruelles des médinas passées à la chaux.

Couleur du sacré, le blanc s’incarne dans l’un des emblèmes du pays, objet de toutes les croyances, la cigogne blanche qui vole entre Afrique et Europe et qui vient nidifier dans une mystérieuse nécropole de Rabat.

Il y a aussi le blanc du prestige et de l’apparat, celui de la djellaba de laine fine la plus recherchée du pays que revêtent les dignitaires et qui se fabrique dans les montagnes du Moyen Atlas selon une tradition immuable.

La maison blanche sur la colline est devenue au fil du temps Casablanca, la plus grande métropole du Maghreb. Les façades blanches de son quartier historique attirent les amateurs d’architecture du monde entier.