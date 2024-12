Documentaire

Forte de son identité régionale, la Catalogne cultive l’art de se différencier du royaume d’Espagne. Sa langue, ses traditions et sa gastronomie sont autant de vecteurs pour affirmer sa singularité. De Barcelone à Cadaqués en passant par l’abbaye de Poblet, Jérôme Pitorin déambule dans la Catalogne urbaine et rurale, se rendant à la rencontre de celles et ceux qui défendent leur culture culinaire et leurs traditions.