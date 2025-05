Article

Séville, la capitale andalouse, est une destination envoûtante qui séduit tout au long de l’année. Mais selon la période choisie, l’expérience peut être bien différente. Entre le climat ensoleillé du sud de l’Espagne, la foule de touristes en haute saison, les festivals emblématiques comme la Semaine Sainte et la Feria de Abril, ou encore les variations de prix des vols et hôtels, il est légitime de se demander quand planifier son voyage.

Choisir la bonne saison vous permettra de profiter pleinement de Séville en fonction de vos envies.

Alors quand partir à Séville ? Passons en revue les saisons et leurs atouts, la fréquentation touristique, les grands événements annuels, les périodes idéales pour visiter les monuments sans bain de foule, les aspects budgétaires, ainsi que des conseils pratiques pour chaque moment de l’année.

Climat de Séville selon les saisons

Séville bénéficie d’un climat méditerranéen aux influences continentales, avec des étés très chauds et des hivers doux. Toutefois, chaque saison a ses particularités qu’il vaut mieux connaître avant de partir.

Le soleil brille plus de 300 jours par an à Séville, faisant de cette ville l’une des plus ensoleillées d’Europe.

Printemps (mars à mai)

Le printemps est souvent considéré comme la meilleure saison pour découvrir Séville. Les températures deviennent très agréables, généralement autour de 20 à 30°C en journée, et la nature s’éveille. Dès mars, les orangers en fleurs embaument les rues de la ville.

L’air est doux et parfumé, ce qui rend les balades particulièrement plaisantes.

Les pluies se raréfient progressivement : après quelques averses possibles en mars, le mois d’avril est déjà assez sec, et en mai il pleut rarement. On profite donc d’un ciel souvent dégagé et d’un climat idéal pour visiter les monuments ou flâner en terrasse le soir.

Cependant, attention à une chose au printemps : les semaines de grands festivals entraînent beaucoup d’animation et de foule, même si la météo reste parfaite.

Été (juin à août)

L’été andalou peut être torride – à tel point qu’en juillet et août, Séville fait partie des villes les plus chaudes d’Europe. Il n’est pas rare que le thermomètre approche ou dépasse les 40°C l’après-midi en plein mois d’août.

Les Sévillans adaptent leur rythme : beaucoup font la sieste l’après-midi pour éviter les heures brûlantes.

Le climat est extrêmement sec en été, et le soleil tape fort du matin au soir. Cela ne signifie pas qu’il faut absolument éviter l’été à Séville, mais il faut s’y préparer : on privilégiera les visites tôt le matin ou en soirée, quand la chaleur est plus supportable, et on prévoit chapeau, crème solaire et bouteille d’eau en permanence.

En soirée, heureusement, la température redescend un peu, ce qui permet de profiter d’une ambiance nocturne animée.

La vie nocturne sévillane bat son plein en été, avec des bars à tapas en plein air et des ruelles pleines de musique.

En somme, partir en été offre l’assurance du soleil, mais il faut aimer la chaleur accablante de l’après-midi ou prévoir des excursions vers les côtes proches pour se rafraîchir.

Automne (septembre à novembre)

L’automne à Séville est une saison de transition très agréable, aux conditions comparables au printemps sur bien des points. En septembre, il fait encore chaud, puis les températures baissent graduellement en octobre pour devenir très douces en novembre.

On profite d’un été indien andalou jusqu’en octobre avec de belles journées ensoleillées.

La météo reste globalement clémente : quelques pluies peuvent faire leur apparition, surtout vers la fin de l’automne, mais cela reste modéré. L’ensoleillement reste excellent en automne, offrant une lumière dorée magnifique sur la cathédrale et la Giralda.

En novembre, les soirées commencent à être fraîches (prévoir une petite veste), et les arbres de la ville prennent des teintes automnales.

C’est une période charmante où la fréquentation touristique diminue, ce qui permet de respirer davantage dans les lieux populaires.

Hiver (décembre à février)

L’hiver à Séville est étonnamment doux comparé au reste de l’Europe. Les mois de décembre, janvier et février voient des températures fraîches le matin mais qui grimpent facilement à 15-20°C l’après-midi lorsque le soleil brille.

Pour beaucoup de voyageurs européens en quête de douceur, Séville est un petit paradis hivernal.

Certes, vous n’aurez pas chaud au point de vous baigner, mais pour du tourisme urbain c’est idéal. Côté précipitations, l’hiver est la saison la plus arrosée ici, ce qui reste raisonnable, avec de longues périodes ensoleillées entre les averses.

Janvier est généralement le mois le plus frais mais il gèle très rarement la nuit. Les journées d’hiver sont plus courtes, mais cela permet de profiter des jolies illuminations de Noël si vous voyagez en fin d’année.

Séville en hiver offre un climat bien plus doux que nos hivers français, parfait pour une escapade culturelle sans affronter le froid.

Fréquentation touristique : quand éviter la foule ?

Séville attire des visiteurs toute l’année, mais certaines périodes sont plus tranquilles que d’autres. Si vous souhaitez éviter la cohue, voici quelques repères utiles.

Voyager en dehors des périodes de pointe garantit une expérience plus authentique et reposante.

Périodes calmes

Janvier et février : après les fêtes, la ville est paisible. Peu de touristes, tarifs bas et météo clémente pour la saison.

: après les fêtes, la ville est paisible. Peu de touristes, tarifs bas et météo clémente pour la saison. Novembre : doux et calme, sauf autour du 1er novembre (Toussaint).

Périodes moyennes

Mars et octobre : parfait équilibre entre climat agréable et fréquentation modérée.

: parfait équilibre entre climat agréable et fréquentation modérée. Mai et septembre : météo idéale, un peu plus de monde mais raisonnable.

Périodes très fréquentées

Avril : Semaine Sainte et Feria de Abril attirent une foule immense.

: Semaine Sainte et Feria de Abril attirent une foule immense. Juillet et août : malgré la chaleur extrême, beaucoup de touristes viennent en vacances.

Réserver à l’avance est indispensable durant les périodes de haute affluence.

Grands événements à ne pas manquer (ou à éviter selon vos goûts)

Séville vit au rythme de ses traditions et festivités. Ces événements marquent l’année et attirent une foule locale et internationale.

Semana Santa (Semaine Sainte)

Célébrée la semaine précédant Pâques, cette fête religieuse comprend des processions spectaculaires dans toute la ville. Les hôtels se remplissent très tôt.

Feria de Abril

Deux semaines après Pâques, Séville entre en mode festif : danse, musique, costumes traditionnels et ambiance électrique dans les casetas (tentes éphémères).

Biennale de Flamenco

Tous les deux ans en septembre, la ville devient la capitale mondiale du flamenco avec spectacles de haut niveau.

Velá de Triana (juillet)

Fête de quartier chaleureuse, animations, concerts et ambiance conviviale sur les bords du Guadalquivir.

Noël et Épiphanie

Marchés, illuminations et grande parade des Rois Mages le 5 janvier enchantent petits et grands.

Budget : saison par saison

Le coût d’un voyage à Séville varie beaucoup selon la période. Voici un aperçu des tendances.

Vols

Hiver : billets les moins chers (hors Noël).

: billets les moins chers (hors Noël). Été et grands événements : prix élevés.

Hébergements

Basse saison : nuits d’hôtel à partir de 60-80 €.

: nuits d’hôtel à partir de 60-80 €. Haute saison : prix doublés, réservations obligatoires à l’avance.

Autres postes

Restauration : prix stables toute l’année.

: prix stables toute l’année. Voitures de location : moins chères en hiver.

Un voyage hors saison permet de faire de vraies économies tout en profitant pleinement de la ville.

Conseils pratiques selon la saison

Printemps

Prévoir des vêtements légers et une petite veste.

Réserver billets et restaurants à l’avance en avril.

Été

Éviter les heures chaudes (14h-17h).

Choisir un hébergement climatisé.

Hydratation et crème solaire indispensables.

Automne

Prévoir des couches : t-shirt, gilet, veste.

Parapluie conseillé en novembre.

Hiver

Vêtements chauds mais pas trop.

Écharpe et manteau léger pour le soir.

Profiter des visites intérieures et de l’ambiance de Noël.

Séville est une ville agréable toute l’année, à condition d’adapter ses habitudes à la saison.

Conclusion : quand partir à Séville ?

Quelle que soit la période choisie, Séville offre toujours quelque chose à vivre. Que vous aimiez les ambiances festives ou les ruelles tranquilles, que vous partiez pour l’art, l’histoire ou la gastronomie, il y a toujours un bon moment pour découvrir la perle andalouse.

Le plus dur sera de ne pas vouloir y retourner chaque saison…