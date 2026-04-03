Little Richard disait que s’il avait été blanc, il n’y aurait pas eu Elvis. L’influence des musiciens noirs sur...
La musique possède ce pouvoir unique de figer le temps et de cristalliser des émotions au sein de quelques...
György Cziffra n’est pas seulement un pianiste virtuose : il est le symbole d’un destin forgé dans l’épreuve. Marqué...
Comme en Europe, depuis quelques années, le hip-hop est le genre musical qui connaît le plus de succès en...
La chanteuse québécoise Charlotte Cardin était en tournée européenne avec son deuxième album « 99 Nights ». Tracks lui...
Voici l’histoire de Puff-Daddy, un enfant des ghettos qui a conquis l’Amérique Blanche.
« Viens danser, c’est ta chanson ! » : c’est ce qu’entendent Hassen et Mehdi à chaque fois que résonne en...
Wu Jing, jeune chinoise de 28 ans devenue aveugle peu après la naissance, est flûtiste professionnelle, mais flûtiste soliste....
Avec ses beats électro, ses voix étranges et ses ambiances ambiguës, la high energy a enflammé le public des...
Sheryfa Luna a mené de front sa carrière de chanteuse et sa vie de jeune maman… Enceinte à 18...
A Ris-Orangis, dans l’Essonne, Le Plan s’est forgé la réputation d’être une salle de concert mythique. Dans les années...
Coluche avait sa fameuse salopette à rayures.. le Bel Hubert lui ne se sépare jamais de sa salopette de...
À travers des images d’archives familiales et des extraits de performances saisissantes, retour sur la vie et l’œuvre d’un artiste...
Royan 2003. Le plus grand concert de musique classique de France se prépare. C’est gratuit. C’est sur la plage....
C’est un défi pour Pascal Obispo. 11 ans après les 10 commandements, Pascal Obispo revient sur le devant de...
Longtemps elle a cherché sa place. Comment se faire un prénom quand on est la fille de Jane Birkin...
Franz Moritz Wilhelm Marc, né le 8 février 1880 à Munich et mort le 4 mars 1916 près de...
L’histoire de sa vie, avec ses femmes, ses fans, et tous les artistes qui l’ont côtoyé, dont un duo...
Entendez-vous les guitares, les pieds et les mains qui frappent ? C’est le flamenco qui vous invite à danser...
Fanny Hensel Mendelssohn (1805-1847), compositrice et pianiste, n’a guère été encouragée par son entourage à mener une véritable carrière. Récit d’une...
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