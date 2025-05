Documentaire

Avec leurs franges, leurs talons aiguilles et leur look de gravure de mode, les « Plasticines » sont le groupe de baby-rockeuses qui monte. Trop lisses pour certains, produit purement marketing pour d’autres, elles reviennent avec un album enregistré aux Etats-Unis et salué par la critique. Rencontre avec ces filles à papa sexy et rock’n roll. Un documentaire de Magali Frère.