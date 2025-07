Podcast

Tuerie est amoureux de l’amour, ou un serial lover “dans le bon sens du terme”, comme il aime à se présenter. Dans sa musique il oscille entre l’ego trip du rap, le côté crooner du R’n’B avec son humour et sa sensibilité à fleur de peau. Parfait pour parler d’amour avec légèreté et profondeur.

Dans cet épisode inaugural, il s’agit d’évoquer son projet Les Amants terribles, qui comme le dit Tuerie “couvre presque toutes les relations d’amour qu’il peut vivre, des plus inconditionnelles aux plus éphémères”. Le titre vous donne la couleur. On parle aussi d’infidélités, de grand amour, de passion et de beaucoup de goumins (les chagrins d’amour en verlan ivoirien), mais aussi de paternité, car Tuerie est papa et a aussi une histoire difficile avec son père. Tout ça rempli de références au R’n’B de Sisqó jusqu’à la chanson française de Jacques Brel.