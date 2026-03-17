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Découvrez l’histoire de l’un des chefs-d’œuvre les plus célèbres de la musique classique : Le Messie de Haendel. Composé en seulement 24 jours, cet oratorio exceptionnel naît d’un livret conçu par Charles Jennens et inspiré de nombreux passages de la Bible. Créé à Dublin en 1742 lors d’un concert de charité, l’œuvre rencontre immédiatement un immense succès.

Avec ses airs célèbres et ses chœurs majestueux — dont le célèbre “Hallelujah” — Le Messie s’impose rapidement comme l’une des œuvres majeures du répertoire baroque.

Franck Ferrand vous raconte la genèse, le succès et la légende de cette partition monumentale qui continue d’émouvoir les auditeurs du monde entier.