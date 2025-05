Conférence

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse, service du département Littérature et art de la BnF, propose chaque année une dizaine de conférences qui donnent la parole à des historiens du livre ou des spécialistes de l’enfance et de la jeunesse venus présenter leurs travaux et offrir un état des lieux des recherches sur la littérature jeunesse et son univers culturel.Ivanne Rialland (université Paris-Saclay) explore dans cette séance les liens entre livre d’art et musée.