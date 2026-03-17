Documentaire

Des millions de jeunes scotchés à leur écran, qui lisent… des livres. Sous le hashtag #BookTok, TikTok a réveillé l’envie de lire de toute une génération. Les livres y font un carton et leurs autrices et auteurs sont starisés. S’agit-il d’un phénomène de mode ou d’une véritable révolution culturelle ? Et si l’appli chinoise était en train de sauver la littérature ?

Autrefois cantonnée aux pages culturelles de la presse écrite, la critique littéraire se réinvente sur TikTok. Morgane Moncomble est l’une des figures de proue de ce mouvement. Cette jeune autrice de romance compte parmi les plus lues de sa génération. Son succès le prouve : BookTok redistribue les cartes. De nouvelles voix, souvent féminines, s’imposent dans cette communauté, bousculant les codes du marché du livre.

Les livres évoluent eux aussi. Expression d’un certain statut, ces objets doivent être aussi photogéniques en librairie que sur écran. La peintre britannique Maisie Matilda ne s’y est pas trompée : elle est devenue virale grâce à la peinture sur tranche, une technique ancestrale qui fait de chaque ouvrage un objet de collection.

Le mouvement BookTok essaime aussi hors ligne. À Zurich, de jeunes lecteurs se retrouvent régulièrement pour des « Silent Reading Raves » : autant d’antidotes silencieux à un monde bruyant, nés d’une impulsion numérique.

Un récit ne s’arrête pas forcément à la dernière page d’un livre, comme l’explique Simoné Goldschmidt-Lechner, une experte germano-sudafricaine des forums de fanfiction. Sur ces plateformes, les lecteurs prolongent en ligne leurs livres préférés. « Twist » analyse cette tendance et prend le pouls de cette communauté. En quoi notre façon de lire se transforme-t-elle ? Et quelles en sont les conséquences pour le monde de la littérature ?

Disponible jusqu’au 08/03/2027