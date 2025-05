Conférence

Dans un premier temps, Arthur Keller propose une caractérisation systémique des principaux enjeux auxquels l’humanité doit faire face et des défis majeurs inédits qu’il nous faut relever. Il explicite la différence fondamentale qui existe entre approches multidimensionnelles et approche systémique, cette dernière permettant d’appréhender différemment les enjeux ainsi que l’espace des réponses pertinentes possibles. Il souligne les erreurs méthodologiques majeures qui sont commises dans la manière d’aborder ces enjeux. Dans un second temps, il s’attache à réfuter certaines options qui sont fréquemment présentées comme des « solutions » et à pointer les limites des outils existants pour reconcevoir les marges de manœuvre qu’il nous reste pour réagir. Dans un troisième temps enfin, il explique ce qu’il est (encore) possible d’entreprendre pour assurer la résilience des territoires, avec un zoom sur les enjeux de sécurité alimentaire, et proposera une approche globale, en fournissant aux participantes et participants des principes généraux et des leviers actionnables, quelques avertissements et conseils méthodologiques, puis en partageant des clés efficaces pour une mise en mouvement.