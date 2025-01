Documentaire

Chaque année, de plus en plus de touristes inexpérimentés partent à l’assaut du Mont-Banc, parfois au mépris des règles de sécurité et du respect de l’environnement. Les conséquences sont nombreuses et parfois dramatiques : pollution, comportements dangereux, accidents, saturation des refuges, etc. Documentaire réalisé par Thomas Bausier et Thibaut Menke