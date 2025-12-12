Retrouvez plus de documentaires voyages sur https://www.france.tv/documentaires/voyages/?at_medium=custom2&at_campaign=800&at_custom1=description&at_custom2=zappingnomade Le quartier de Rivera Hernández à San Pedro Sula est l’un des...
Avec un collège aux résultats catastrophiques, Jacques garde le sourire
Le bistrot est souvent le dernier lieu de vie dans les villages qui ont vu disparaitre leurs commerces un...
Au Malawi, les voitures évitent les conflits
Ils se surnomment les « raccommodeurs de châteaux » ! Ces 30 dernières années, Jacques et Catherine Guyot ont...
Depuis quelques années, le lithium a envahi nos existences. Il se loge dans les batteries de votre rasoir, de...
Il tient à extraire lui-même les émeraudes
Les familles françaises seront-elles les prochaines sur la liste ? Après les Grecs, c’est au tour des Espagnols de...
Chongquing, kilomètre zéro des nouvelles routes économiques chinoises. A partir d’ici, la Chine construit chemins de fer, lignes maritimes...
Paris est à 4 heures d’avion, Moscou 5 heures, le Pôle Nord à moins de 3 heures. S’immerger au...
Documentaire 80min. Tourné à 18ans, dans la tribu indienne “Oro Wari” au Brésil. Avec pour question central : «...
Monoï… un nom qui évoque à lui seul Tahiti, les vacances et le soleil. Le Monoï est fabriqué à...
En 2026, la Bulgarie remplacera le lev par l’euro. Cette décision ne fait pas l’unanimité chez ses citoyens qui...
Dans ce petit village du Bangladesh, l’arrivée du téléphone portable dans la vie de Halima, c’est le symbole et...
Les grands prêtres des Dogons, une tribu africaine du Mali, connaissaient l’existence de certaines étoiles, notamment Sirius, bien avant...
Lyndsay a été élue reine des forains, un titre qui la chargera de représenter sa communauté pendant une année...
Comment vit-on quand on est femme à Kandahar ? dans la ville berceau des Talibans, le voile intégral est...
Entre la crise alimentaire chronique et des frontières totalement fermées, les 23 millions de Nord-Coréens subissent sans pouvoir protester...
C’est une crise humanitaire oubliée. Au Tchad, où 5 millions de personnes luttent contre la faim, des centaines de...
En Centrafrique, pays déchiré par la guerre, les ex-rebelles putschistes rêvent désormais d’indépendance. Les reporters de France 24 James André...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site