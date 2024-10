Documentaire



Sortir et faire la fête dans les lieux branchés, est l’unique préoccupation de ces fils et fille de bonne famille ou de parents fortunés. Entre dîners prestigieux, défilés de haute couture et vacances à Saint-Tropez, Colombine, 19 ans est déjà une jeune mondaine. Ses parents amateurs d’art, étant souvent en déplacement, Colombine dispose de 4 000 euros d’argent de poche, ainsi que d’un immense appartement haussmannien, avec des domestiques. Rien n’est trop cher pour cet enfant gâtée, l’important est de s’amuser sans compter. Figure de la jeunesse dorée parisienne, Tanguy, jeune homme de 19 ans, aime entretenir sa réputation de dandy. Les paillettes et les soirées people, Thibaud en a fait son business. Issu de la grande bourgeoisie internationale, il a su tirer parti de son milieu social. En parallèle de ses études, il a développé un site Internet sur la jeunesse dorée. Mais certains de ces jeunes livrés à eux même, franchissent les limites et dérapent. Les privilèges, l’argent facile, et une adolescence sans aucun contrôle, ces ados deviennent des proies faciles des dealers. Filles et Fils de, ils partagent les mêmes avantages et sont confrontés au même problème.

Réalisateur : Corinne Savoyen