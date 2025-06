Conférence

Selon des recherches que nous avons menées, enseigner le français langue seconde à des élèves allophones est un métier où l’improvisation, le bricolage et l’incertitude prédominent. Les enseignants (ré)inventeraient leur façon de faire tous les jours pour développer chez les élèves des compétences langagières de communication et de scolarisation. Des choix didactiques, des gestes d’adaptation linguistiques et un style particulier d’enseignement sont alors nécessaires pour préparer l’élève à l’inclusion scolaire. Celui-ci, en situation de contact des langues et de déconstruction/ construction d’identité linguistique et culturelle, développerait un style particulier d’apprentissage pour maitriser la nouvelle langue/ culture et réaliser son projet.