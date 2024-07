Podcast



De Frenchie Shore au remake de la Star Academy ou de Secret Story, la télé-réalité française semble trouver un nouveau souffle, après quelques années d’errements marquées notamment par de multiples scandales sexuels. Mais cette nouvelle offre semble plus polarisée que jamais, avec, d’un côté, des programmes hyperbienveillants et, de l’autre, des émissions rythmées par le clash permanent et l’omniprésence du sexe consenti et revendiqué.