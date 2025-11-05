Documentaire

Carburant, alimentation, gaz, électricité… tout flambe.Ce documentaire inédit part à la rencontre de ceux qui vivent l’inflation au quotidien :🚗 Mélanie, infirmière, voit ses déplacements devenir un luxe,🌾 Jean-Michel, éleveur, ne sait plus comment nourrir ses animaux,🌿 Christophe, horticulteur, tente de sauver ses serres de la faillite.

Entre stratégies de survie et innovations, ce film montre comment les Français s’adaptent à la crise : écoconduite, covoiturage, énergie verte, nouvelles habitudes de consommation.

Un récit poignant sur le pouvoir d’achat, l’ingéniosité et la résilience face à la flambée des prix.