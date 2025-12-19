Aux Mureaux, loin des clichés sur les cités, des jeunes tentent de tracer leur voie sans céder aux trafics....
Le cheveu crépu face à la question de l’étiquette sociale”, avec la sociologue Juliette Sméralda Dans sa conférence intitulée...
Le terme « non-binaire » désigne toutes les possibilités de genre en dehors d’une identité strictement féminine ou masculine....
Dans ces lycées, la tension est quotidienne. Violences, détresse, exclusions… Ce documentaire montre la réalité de l’école quand tout...
Ce documentaire enquête sur la face cachée des paris sportifs : une industrie mondiale qui cible les jeunes, manipule...
Quatre hommes brisent enfin le silence sur les violences sexuelles subies dans leur enfance. Pas de violon, pas de...
On passe tous une partie de nos journées à faire défiler des photos, des vidéos, des anecdotes. C’est devenu...
Face à un sentiment d’impunité, des citoyens prennent les choses en main : auto-justice, milices, traque de criminels en...
Comment suivre une scolarité normale et trouver une chance de s’insérer quand on est sourd ?Bienvenue à l’institut de...
A l’approche des examens de fin d’année, de plus en plus d’étudiants auraient recours au « dopage cérébral ». Consommation de...
L’Éducation à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (EVARS) est au cœur d’un débat important sur le rôle de...
Crédit à la consommation, erreurs de déclaration, taxes insupportables… Pour des milliers de Français, l’impôt devient un cauchemar. Certains...
Une année durant, Patric Jean a filmé la vie dans un grand centre commercial. Sans commentaire, une immersion captivante...
Entre guerre, montée de l’extrême droite et effondrement climatique, comment continuer à vivre – et à lutter – quand...
Si la libération de la parole des femmes s’est fait l’écho d’un projet de société reposant sur l’égalité de...
Perdue au milieu des vignes de muscat à proximité de Sètes et de la méditerranée, la toute dernière mine...
L’imposteur est aujourd’hui dans nos sociétés comme un poisson dans l’eau : faire prévaloir la forme sur le fond,...
À l’occasion de la publication du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les violences scolaires, cette émission revient...
Loin des préjugés et débats médiatiques, Romain Icard propose de revenir sur la réalité des musulmans en France. Réalisé...
Dans un monde en perpétuelle évolution, la coopération apparaît comme une pierre angulaire pour bâtir une société véritablement inclusive....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site