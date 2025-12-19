Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Cité des Mureaux : quartiers zones sensibles Aux Mureaux, loin des clichés sur les cités, des jeunes tentent de tracer leur voie sans céder aux trafics....

Conférence Le cheveu crépu face à la question de l’étiquette sociale Le cheveu crépu face à la question de l’étiquette sociale”, avec la sociologue Juliette Sméralda Dans sa conférence intitulée...

Podcast C’est quoi ça, la non-binarité ? Le terme « non-binaire » désigne toutes les possibilités de genre en dehors d’une identité strictement féminine ou masculine....

Documentaire La violence dans les lycées, peur sur l’école Dans ces lycées, la tension est quotidienne. Violences, détresse, exclusions… Ce documentaire montre la réalité de l’école quand tout...

Documentaire La face cachée des paris sportifs Ce documentaire enquête sur la face cachée des paris sportifs : une industrie mondiale qui cible les jeunes, manipule...

Documentaire Didier moi et les autres… les enfants du silence Quatre hommes brisent enfin le silence sur les violences sexuelles subies dans leur enfance. Pas de violon, pas de...

Article La face cachée des réseaux sociaux On passe tous une partie de nos journées à faire défiler des photos, des vidéos, des anecdotes. C’est devenu...

Podcast Auto-justice : quand les citoyens veulent remplacer la police Face à un sentiment d’impunité, des citoyens prennent les choses en main : auto-justice, milices, traque de criminels en...

Documentaire Apprendre, s’intégrer, exister : le combat des élèves sourds Comment suivre une scolarité normale et trouver une chance de s’insérer quand on est sourd ?Bienvenue à l’institut de...

Documentaire Ces étudiants sont prêts à se ruiner la santé pour réussir A l’approche des examens de fin d’année, de plus en plus d’étudiants auraient recours au « dopage cérébral ». Consommation de...

Podcast Éducation à la sexualité : pourquoi l’école est au cœur du débat L’Éducation à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (EVARS) est au cœur d’un débat important sur le rôle de...

Documentaire Impôts : ces contribuables n’ont plus les moyens de payer Crédit à la consommation, erreurs de déclaration, taxes insupportables… Pour des milliers de Français, l’impôt devient un cauchemar. Certains...

Documentaire Le monde parfait Une année durant, Patric Jean a filmé la vie dans un grand centre commercial. Sans commentaire, une immersion captivante...

Conférence Le sexisme en entreprise Si la libération de la parole des femmes s’est fait l’écho d’un projet de société reposant sur l’égalité de...

Documentaire Les anges de la mine Perdue au milieu des vignes de muscat à proximité de Sètes et de la méditerranée, la toute dernière mine...

Conférence La fabrique des imposteurs L’imposteur est aujourd’hui dans nos sociétés comme un poisson dans l’eau : faire prévaloir la forme sur le fond,...

Podcast Violences scolaires : l’école face à ses silences À l’occasion de la publication du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les violences scolaires, cette émission revient...

Documentaire Nous, Français Musulmans Loin des préjugés et débats médiatiques, Romain Icard propose de revenir sur la réalité des musulmans en France. Réalisé...