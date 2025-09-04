Podcast

Mon copain Corentin est royaliste, militaire et d’extrême-droite. On n’a rien en commun sauf nos souvenirs de bringues. Il me raconte sa foi, ses opinions politiques, son engagement dans l’armée sur les traces d’un père dont la figure brutale le hante. De l’amour du Roi à celui des drogues, de la foi chrétienne à une virée dans un bordel de Djibouti, confessions d’un jeune homme pas si catholique.

Une documentaire d’Aurèle Jacquot

Entretien, musique originale et réalisation : Aurèle Jacquot

Mise en ondes et mix : Samuel Hirsch

Montage vidéo et animation : Sara Olaciregui