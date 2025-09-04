Mon copain Corentin est royaliste, militaire et d’extrême-droite. On n’a rien en commun sauf nos souvenirs de bringues. Il me raconte sa foi, ses opinions politiques, son engagement dans l’armée sur les traces d’un père dont la figure brutale le hante. De l’amour du Roi à celui des drogues, de la foi chrétienne à une virée dans un bordel de Djibouti, confessions d’un jeune homme pas si catholique.
Une documentaire d’Aurèle Jacquot
Entretien, musique originale et réalisation : Aurèle Jacquot
Mise en ondes et mix : Samuel Hirsch
Montage vidéo et animation : Sara Olaciregui