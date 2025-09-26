Documentaire

En France, près de 20 000 adolescentes seraient sous l’emprise de proxénètes parfois à peine plus âgés qu’elles. Derrière une apparence séduisante et beaucoup de tchatche, ces jeunes hommes appelés parfois « loverboys » utilisent la manipulation amoureuse comme arme de contrôle.

La méthode des « loverboys » est redoutable : séduire, isoler, détruire pour mieux asservir. Ce reportage raconte comment, de Paris à Maastricht, trois jeunes filles se sont retrouvées dans les griffes de ces proxénètes qui après les avoir séduites, les ont vendues sur Internet. Bao, contrainte à la prostitution pendant cinq ans, livre un témoignage bouleversant. Jennifer Pailhé, mère de l’une des victimes, raconte son combat acharné pour sauver sa fille et faire tomber son agresseur. Chemelle Jongen, ancienne victime devenue lanceuse d’alerte, lutte aujourd’hui pour sensibiliser le public aux mécanismes de l’emprise et aux ravages causés par ce système. Tous les pays européens sont confrontés à la prostitution des mineurs. Mais chaque pays a sa propre législation et ses méthodes.

Reportage (France, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 27/08/2026