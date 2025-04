Conférence

« Mon père s’est donné la mort quand j’avais vingt-six ans. La dernière lettre qu’il a rédigée m’était destinée, elle se terminait par l’injonction « Soit raisonnable et humain ! ». Ma vie durant depuis je me suis efforcé de comprendre ce qu’il avait désiré me signifier par-là, ce que c’était qu’être humain. Après de nombreux ouvrages consacrés à différents aspects de cette question, c’est aussi le thème de mon livre le plus récent, celui qui clôt une réflexion de 46 ans. »

L’ouvrage : « Être humain, pleinement »

Cet ouvrage : « Être humain, pleinement » prend la forme d’une fiction qui expose les thèmes traités dans un essai habité aussi par les personnages romanesques de la fiction. Deux sœurs jumelles sont séparées peu après leur naissance à Bornéo par un terrible incendie. L’une est sauvée et élevée dans une famille recomposée aimante où elle épanouit des capacités remarquables. Elle deviendra l’une des femmes les plus brillantes de sa génération. L’autre, que l’on croit morte, a en fait été récupérée par une femelle orang-outang. Grandissant pendant dix ans avec les grands singes, elle est une enfant sauvage affectée d’un retard mental irréversible. Comment tout cela se peut-il, qu’est-ce qui permet à la première d’acquérir les outils d’un psychisme pleinement humain qu’elle osera vouloir utiliser pour tracer le sillon d’une vie prodigieuse ? Répondre à ces questions me permettra d’exposer ce que j’ai appris et compris de l’humanité que nous partageons et formons collectivement, comment je me suis conformé à l’injonction paternelle.