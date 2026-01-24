Les bars et cafés sont une institution en France. Mais avec les années, leur succès s’est étiolé. Pour preuve,...
Le numérique et les technologies sont aujourd’hui omniprésents dans le quotidien de nos élèves. Des loisirs aux champs plus...
Retrouvez la conférence de Philippe Meirieu (Professeur des Universités émérite en Sciences de l’Education) et Yves Lecocq (Professeur d’Histoire...
Marie est prof au lycée de Chalons en Champagne. Lorsqu’elle découvre en 2021 qu’un de ses collègues abuse sexuellement...
Tourisme local, activités insolites, reconversion par passion, écologie : Airbnb bouscule les codes du voyage avec ses « expériences », souvent...
Alors que le collège-lycée de Notre-Dame Bétharram est au cœur d’une vaste enquête sur des violences, agressions sexuelles et...
La relation entre le beau et le vrai est une question philosophique qui traverse l’histoire de la pensée, opposant...
L’ère des infox et des « vérités alternatives » menace ce qu’il y a de plus précieux dans les...
Les journées d’école sont-elles trop longues ? Les vacances trop nombreuses ? Chaque rentrée relance le débat sur l’organisation...
Une discussion mélangeant droits humains, féminisme et religion. Romancière et essayiste française, Tristane Banon est attachée à l’égalité des...
Vivre dans un monde conçu pour des tailles moyennes lorsqu’on mesure 1m90 peut représenter un défi quotidien. Alexandra, avec...
Le chanvre, aussi connu sous le nom de cannabis sativa, est une plante polyvalente cultivée depuis des siècles en...
Dans une société qui se veut inclusive, la personne handicapée ne peut être reléguée au rang de simple bénéficiaire...
En avril dernier, Gérald Darmanin déclarait dans le JDD que la NUPES, l’alliance des gauches dans l’opposition, était «...
L’antispécisme – la lutte contre toute discrimination fondée sur l’appartenance à une espèce animale – est plus explicitement politique...
Partir travailler la peur au ventre… le quotidien pour beaucoup de professeurs après l’affaire de Samuel Paty. Suite à...
Ce documentaire met en lumière les dérives de certains laboratoires pharmaceutiques, surnommés les « vendeurs de maladies ». Leur...
Tablettes, tableaux interactifs, logiciels éducatifs, classes virtuelles… Ce documentaire enquête sur la révolution numérique à l’école. Des villages français...
Dans un contexte marqué par la montée des discriminations et les débats autour des migrations, cette table ronde propose...
Que disent les livres de Lola Lafon sur le vieillissement et la féminité ? Cet épisode plonge dans les...
