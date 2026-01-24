Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bistrots en péril , le combat des petites communes Les bars et cafés sont une institution en France. Mais avec les années, leur succès s’est étiolé. Pour preuve,...

Conférence Nouvelles compétences – éducation aux médias et à l’information Le numérique et les technologies sont aujourd’hui omniprésents dans le quotidien de nos élèves. Des loisirs aux champs plus...

Conférence Motiver les élèves, oui… mais comment ? Retrouvez la conférence de Philippe Meirieu (Professeur des Universités émérite en Sciences de l’Education) et Yves Lecocq (Professeur d’Histoire...

Documentaire Violences sexuelles à l’école : silence dans les rangs Marie est prof au lycée de Chalons en Champagne. Lorsqu’elle découvre en 2021 qu’un de ses collègues abuse sexuellement...

Documentaire Face à Airbnb, comment le tourisme peut-il encore résister ? Tourisme local, activités insolites, reconversion par passion, écologie : Airbnb bouscule les codes du voyage avec ses « expériences », souvent...

Podcast Violences sur les enfants : comment organiser le contrôle des établissements ? Alors que le collège-lycée de Notre-Dame Bétharram est au cœur d’une vaste enquête sur des violences, agressions sexuelles et...

Conférence Peut-on penser le beau par le vrai, le vrai par le beau ? La relation entre le beau et le vrai est une question philosophique qui traverse l’histoire de la pensée, opposant...

Conférence Développer son esprit critique face au monde de la désinformation L’ère des infox et des « vérités alternatives » menace ce qu’il y a de plus précieux dans les...

Podcast Rythmes scolaires : faut-il changer le temps de l’enfant ? Les journées d’école sont-elles trop longues ? Les vacances trop nombreuses ? Chaque rentrée relance le débat sur l’organisation...

Conférence Liberté, égalité, laïcité … j’encre vos noms Une discussion mélangeant droits humains, féminisme et religion. Romancière et essayiste française, Tristane Banon est attachée à l’égalité des...

Documentaire Comment vivre dans un monde version XXL ? Vivre dans un monde conçu pour des tailles moyennes lorsqu’on mesure 1m90 peut représenter un défi quotidien. Alexandra, avec...

Article Le chanvre en France Le chanvre, aussi connu sous le nom de cannabis sativa, est une plante polyvalente cultivée depuis des siècles en...

Conférence La personne handicapée, citoyenne d’une société inclusive Dans une société qui se veut inclusive, la personne handicapée ne peut être reléguée au rang de simple bénéficiaire...

Podcast Années 70, années 30… rétroviseur déformant En avril dernier, Gérald Darmanin déclarait dans le JDD que la NUPES, l’alliance des gauches dans l’opposition, était «...

Conférence Autour du livre “Animal radical” L’antispécisme – la lutte contre toute discrimination fondée sur l’appartenance à une espèce animale – est plus explicitement politique...

Documentaire Affaire Samuel Paty : l’école face à l’islamisme Partir travailler la peur au ventre… le quotidien pour beaucoup de professeurs après l’affaire de Samuel Paty. Suite à...

Documentaire Laboratoires pharmaceutiques, vendeurs de maladies ? Ce documentaire met en lumière les dérives de certains laboratoires pharmaceutiques, surnommés les « vendeurs de maladies ». Leur...

Documentaire Numérique à l’école : révolution ou danger ? Tablettes, tableaux interactifs, logiciels éducatifs, classes virtuelles… Ce documentaire enquête sur la révolution numérique à l’école. Des villages français...

Conférence Accueillir, protéger, inclure : un choix de société Dans un contexte marqué par la montée des discriminations et les débats autour des migrations, cette table ronde propose...