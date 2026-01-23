Retrouvez la conférence de Philippe Meirieu (Professeur des Universités émérite en Sciences de l’Education) et Yves Lecocq (Professeur d’Histoire...
Tourisme local, activités insolites, reconversion par passion, écologie : Airbnb bouscule les codes du voyage avec ses « expériences », souvent...
Alors que le collège-lycée de Notre-Dame Bétharram est au cœur d’une vaste enquête sur des violences, agressions sexuelles et...
La relation entre le beau et le vrai est une question philosophique qui traverse l’histoire de la pensée, opposant...
L’ère des infox et des « vérités alternatives » menace ce qu’il y a de plus précieux dans les...
Quelle est l’ancienneté de la guerre ? Est-elle née avec l’inégalité de richesse, voire avec l’Etat, ou la trouve-t-on...
Les émeutes ont de plus en plus de couverture médiatique. Cette forme de protestation et de rébellion laisse même...
Faire le plein coûte de plus en plus cher et cette hausse du prix du carburant pèse lourdement sur...
Ils habitent au camping toute l’année, en mobile home, avec des avantages : pas besoin d’un dossier béton, des...
Qu’est-ce qu’être homme ? « Un vrai » ? On les voit dans les films, les livres, les séries… Des représentations...
Bienvenue aux puces de Saint-Ouen, un marché hors norme où se côtoient luxe discret et survie quotidienne. À quelques...
La résilience des territoires face aux crises sociétales qui se préparent. Face aux risques d’effondrements écologiques et économiques qui...
Des ouvriers en abattoir, pour certains toujours en poste, racontent le travail. Leurs témoignages révèlent ce que « ce...
Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne ont percuté le World Trade Center, faisant 2790 morts. Un peu...
Avec « De vous à moi », nous partirons à la rencontre d’artistes, d’intellectuels ou de grands patrons. Lors...
Profitant de la crise, les mouvements complotistes ont pris une ampleur inédite. Et aujourd’hui, un Français sur quatre adhère...
Au 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, le Bristol fait partie du cercle très fermé des palaces. Il...
Derrière les discours politiques sur l’emploi et la reconversion se cache une immense zone grise. Cette enquête révèle comment...
Dans un quartier populaire de Pointe-à-Pitre voué à la démolition, des habitants à la dérive, comme pris au piège...
Élisabeth, de la bourgeoisie à la rue… en 4 ans !
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site