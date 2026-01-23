Retrouvez la conférence de Philippe Meirieu (Professeur des Universités émérite en Sciences de l’Education) et Yves Lecocq (Professeur d’Histoire et de géographie et Président de l’Institut international de Gestion mentale), organisée par l’association Initiative & Formation Pays Basque le 04/02/2022 à Hasparren, autour du thème « Motiver les élèves oui… mais comment ? » Cette conférence aborde le sujet de la motivation, sous le regard de la gestion mentale.