Podcast

Elisabeth Borne a annoncé la mise en place d’une intelligence artificielle pour « accompagner les professeurs dans leur métier ». La ministre de l’éducation avait déjà annoncé l’instauration d’une formation obligatoire à l’IA pour les élèves de 4ème et de seconde. D’après le ministère de l’Éducation nationale, 80 % des élèves et 20 % des professeurs se servent de l’IA, même si ces derniers font état d’un manque d’accompagnement et de formation.

La pleine entrée de l’IA dans le système éducatif français suscite des craintes – sur l’apprentissage ou le développement de l’esprit critique des élèves – et nombre d’interrogations notamment sur l’impact environnemental ou la protection des données.

Est-il vraiment impensable de se passer de l’IA à l’école ? Quel impact positif l’IA peut-elle offrir à l’école, aux élèves et aux enseignants ? L’IA menace-t-elle le métier d’enseignant ? L’IA va-t-elle entraîner une marchandisation de l’éducation nationale ?