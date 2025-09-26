Ressources Dans la même catégorie

Podcast C’est quoi ça, la dé-commémoration ? Que ce soit avec le déboulonnage de la statue du marchand d’esclaves Edward Colston ou celui de la statue...

Documentaire Voici les plus grands secrets d’Amazon Trente-six mille m2, 800 000 produits différents, jusqu’à 1000 employés en période de forte activité… Pour la première fois,...

Documentaire Pédocriminalité: dans le piège des proxénètes d’adolescents En France, près de 20 000 adolescentes seraient sous l’emprise de proxénètes parfois à peine plus âgés qu’elles. Derrière...

Documentaire Survivre au SMIC : le combat quotidien Plongée dans la France des fins de mois impossibles : familles au SMIC, mères célibataires et jeunes précaires luttent...

Documentaire Compostez-moi – L’enterrement bio Alternative écologique à l’inhumation et à la crémation, l’humusation, déjà pratiquée aux États-Unis, n’est pas encore légale en Europe....

Documentaire Intégration en France: réalité ou fiction? En 1983, la « marche des beurs » rassemblait 100 000 personnes à Paris pour affirmer leur citoyenneté. Aujourd’hui,...

Article Pourquoi faire un séjour linguistique ? Faire un séjour linguistique, c’est bien plus qu’apprendre une langue étrangère dans un contexte académique. C’est plonger dans une...

Conférence Cartographie de la société française aujourd’hui Tentative de représentation des grandes lignes, les tendances majeures et les tensions qui structurent aujourd’hui la société française. Il...

Conférence Faut il légiférer sur la fin de vie en France ? Par une approche pluridisciplinaire, cette conférence évoquera les questions qui gravitent autour de la fin de vie et, plus...

Podcast Grands soirs et petit Kaddish Chez moi, on est communiste et athée de mère en fils. Arrivée en France dans les années 1920, ma...

Article Comment vous préserver des vices sociétaux ? L’intégrité personnelle est un défi quotidien de plus en plus difficile à relever dans un monde saturé de sollicitations....

Documentaire Les souterrains du quotidien \r

« Les Souterrains du quotidien » nous invite à pénétrer dans cet univers essentiellement souterrain, dominé par la routine et...

Documentaire Arnaques, harcèlement, addiction : les dangers cachés de TikTok 1 Milliard d’utilisateurs dans le monde, 6 millions en France… Lancée en 2016, TikTok est devenue l’une des applications...

Documentaire À l’école des sourds : ils tentent de réussir malgré le silence A 2 ans, Robin ne prononçait toujours pas un mot. Ses parents se sont aperçus qu’il était sourd. Robin...

Documentaire Couvent : ces bonnes sœurs ont fait un choix de vie radical A l’abbaye de la Coudre à Laval, 56 religieuses mènent une existence recluse, rythmée par les prières et les...

Conférence Qu’est-ce que l’emprise ? Qu’est-ce que le consentement enthousiaste, libre et éclairé ? Comment demander ou exprimer le consentement dans une relation sexuelle...

Podcast L’IA va-t-elle bouleverser l’enseignement ? Elisabeth Borne a annoncé la mise en place d’une intelligence artificielle pour « accompagner les professeurs dans leur métier...

Documentaire Philippe Martinez : qui est vraiment l’ancien leader de la CGT ? Du secrétaire général de la CGT, on connaît les convictions, les coups de gueule et la moustache. Mais qui...

Documentaire Retraites : va-t-on droit dans le mur ? Nos systèmes de retraites sont-ils en faillite ? La population vieillit, suscitant des dépenses croissantes. Dans le même temps,...