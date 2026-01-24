Ressources Dans la même catégorie

Conférence Nouvelles compétences – éducation aux médias et à l’information Le numérique et les technologies sont aujourd’hui omniprésents dans le quotidien de nos élèves. Des loisirs aux champs plus...

Conférence Motiver les élèves, oui… mais comment ? Retrouvez la conférence de Philippe Meirieu (Professeur des Universités émérite en Sciences de l’Education) et Yves Lecocq (Professeur d’Histoire...

Documentaire Violences sexuelles à l’école : silence dans les rangs Marie est prof au lycée de Chalons en Champagne. Lorsqu’elle découvre en 2021 qu’un de ses collègues abuse sexuellement...

Documentaire Face à Airbnb, comment le tourisme peut-il encore résister ? Tourisme local, activités insolites, reconversion par passion, écologie : Airbnb bouscule les codes du voyage avec ses « expériences », souvent...

Podcast Violences sur les enfants : comment organiser le contrôle des établissements ? Alors que le collège-lycée de Notre-Dame Bétharram est au cœur d’une vaste enquête sur des violences, agressions sexuelles et...

Conférence Peut-on penser le beau par le vrai, le vrai par le beau ? La relation entre le beau et le vrai est une question philosophique qui traverse l’histoire de la pensée, opposant...

Conférence Développer son esprit critique face au monde de la désinformation L’ère des infox et des « vérités alternatives » menace ce qu’il y a de plus précieux dans les...

Conférence Les origines de la guerre Quelle est l’ancienneté de la guerre ? Est-elle née avec l’inégalité de richesse, voire avec l’Etat, ou la trouve-t-on...

Documentaire Ces profs qui font aimer l’école Et si l’école n’était pas seulement faite de leçons et d’examens ? Ce documentaire suit des enseignants pas comme...

Documentaire Le jeûne est-il une nouvelle religion ? De plus en plus de personnes se mettent à jeûner, et c’est peut-être même votre cas. Il y a...

Documentaire Ex stars de télé, que sont-ils devenus ? Ils s’appellent Jérémy Amelin, Lucie Azard ou Nicolas Vitiello. Leur point commun : ils ont tous participé à des...

Podcast Intersectionnalité : toutes les dimensions de la domination « Toutes les femmes sont blanches, tous les Noirs sont hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses »....

Documentaire Comment la France fabrique ses propres sans-abri ? En France, plus de 17 000 expulsions locatives sont exécutées chaque année avec le concours de la force publique....

Article Les puffs jetables : une tendance incontournable de la vape en 2025 Un souffle court. Un petit clic à peine audible. La vapeur s’élève, parfum doux, presque sucré. Les puffs jetables...

Documentaire Pointe-à-Pitre : de la colonisation à la démolition Dans un quartier populaire de Pointe-à-Pitre voué à la démolition, des habitants à la dérive, comme pris au piège...

Conférence Migrants, exil et réfugiés : parlons-en ensemble ! A partir de son parcours personnel et de ses observations, l’ethnopsychiatre Tobie Nathan aborde dans le cadre de cette...

Article Sécurité sur les chantiers : enquête sur les menaces invisibles et comment les contrer Les chantiers de construction sont des lieux où l’activité est intense, et la sécurité y joue un rôle crucial....

Documentaire Arnaques, harcèlement, addiction : les dangers cachés de TikTok 1 Milliard d’utilisateurs dans le monde, 6 millions en France… Lancée en 2016, TikTok est devenue l’une des applications...