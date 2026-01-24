Les bars et cafés sont une institution en France. Mais avec les années, leur succès s’est étiolé. Pour preuve, ils étaient 200 000 dans les années 60 contre 35 000 aujourd’hui. En cause, des frais élevés et des clients trop rares. En France, un maire sur quatre a connu la fermeture du dernier bar de sa commune ! Pour les habitants, ces fermetures sont souvent la mort annoncée du village, du lien social, du peu d’animation qui parvenait encore à réunir les habitants. Alors, certaines communes sont prêtes à tout pour sauver le dernier café. Il y a celles qui s’endettent dans des travaux de rénovation, d’autres qui se lancent dans des campagnes de recrutement ! Les repreneurs, eux, doivent redoubler de créativité pour faire marcher le commerce. Enquête sur ces bistrots qui tentent de résister.