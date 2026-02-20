Réarmement démographique, plan de lutte contre l’infertilité, congé de naissance… Depuis quelques temps, la question de la natalité semble être devenue une préoccupation nationale urgente. Et pour cause, en 2025, pour la première fois de l’histoire récente, la France a enregistré plus de décès que de naissances. Mais derrière les statistiques et les grandes annonces, que se passe-t-il vraiment ?