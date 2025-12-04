Contrairement à ses camarades de classe, Racha ne rentre pas chez elle après la fin des cours.
Elle n’a pas de chez soi. À quinze ans, elle est hébergée dans une chambre de 9m2 qu’elle partage avec sa mère et son frère, dans un Formule 1 en région parisienne, faute d’accéder à un logement. Dans ces conditions, impossible pour elle d’avoir son intimité, alors même qu’elle traverse une période charnière, celle de l’adolescence. Pourtant elle grandit, se construit une conscience et un avenir, et tente de se sortir de cette précarité. Comme 42000 enfants en France, Racha est victime du mal-logement. Toutes les nuits elle en rêve, une chambre à elle.
Un film de Lisa Monin
Une production Babel Doc