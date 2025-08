Documentaire

Au cœur de la série Space Game se rejoignent deux grands territoires : l’humour et les univers geeks. Des univers singuliers, imaginatifs, désormais mainstream… et potentiellement très, très drôles. L’humour geek obéit à ses propres règles, établies au sein d’une culture où l’autodérision, l’obsession et les références aux super-héros en slip sont reines. Alors, pour révéler les arcanes de la drôlerie geek, suivons les interprètes de la série Space Game – Frédérick Sigrist, Dedo et Morgane Cadignan – dans leur quête délirante : faire rire grâce à la pop culture, et faire connaître la pop culture par le rire.