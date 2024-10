Documentaire

De plus en plus de femmes se passionnent pour la moto. Loin des préjugés et de la domination masculine dans ce sport, elles créent leurs propres clubs. Exit les machos : les motardes célèbrent la sororité et donnent libre cours à leur passion lors de rassemblements et festivals de moto 100 % féminins.

Les femmes sont encore minoritaires dans l’univers des bikers : outre-Rhin, à peine 13 % des motos sont détenues par des femmes. Irene Kotnik est bien décidée à changer la donne. En 2016, la Berlinoise a créé Petrolettes, un réseau de motardes où les hommes n’ont pas leur place. Aujourd’hui, cette communauté compte plus de 10.000 femmes dans le monde entier. Irene Kotnik souhaite avant tout offrir plus de visibilité aux motardes et créer un environnement dans lequel ces femmes peuvent se retrouver en toute sécurité, loin des comportements et réflexions machistes. Chaque année, le rassemblement annuel de Petrolettes draine des motardes de toute l’Europe qui viennent manifester leur solidarité et sororité. Pour Irene, c’est toujours un moment d’émotion intense : « face à cette longue file de motos pilotées par des femmes, je suis à chaque fois submergée par un immense sentiment de liberté. »

Convaincue que la soif d’aventure et le courage se déclinent aussi au féminin, Domitilla Quadrelli s’engage pour que davantage de femmes s’intéressent à la moto. Cette mère de famille, ancienne mannequin aujourd’hui femme d’affaires, est passionnée d’enduro : elle adore piloter sa moto tout terrain dans la poussière et la boue. Une passion exigeante, car rester en selle pendant des heures sur des chemins cabossés requiert de l’endurance. Domitilla organise régulièrement des stages intensifs d’enduro réservés aux femmes. La plupart de ses clientes démarrent à zéro, car on ne les a pas encouragées à s’intéresser à la moto durant leur enfance. Mais lorsqu’elles découvrent les joies de la moto, elles s’épanouissent souvent comme un papillon qui sort de sa chrysalide.

