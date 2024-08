Podcast



Que disent les livres de Lola Lafon sur le vieillissement et la féminité ? Cet épisode plonge dans les réflexions de l’autrice sur la manière dont les femmes de plus de 50 ans sont perçues et représentées. Entre discussions sur son roman “Chavirer” et ses performances scéniques, Lola Lafon partage son regard unique et nuancé dans une société obsédée par la jeunesse.