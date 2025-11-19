Une fois n’est pas coutume dans Chaud Dedans, on va parler d’argent. Parce-que souvent autour de 45-50 ans, on se rend compte qu’on a pas été toujours très carrée avec nos finances. Et nous les femmes, sommes souvent désavantagées financièrement dans le couple. Sans parler des accidents de parcours (divorce, séparation, chômage,etc) où nous pouvons être très fragilisées financièrement. Héloïse Bolle nous donne des clés pour être (encore plus) indépendantes. 