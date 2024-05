Documentaire

Automobiles, électroménager, meubles et même immobilier, il existe un bon moyen de se fournir à moindre coût : les ventes aux enchères. En ce moment, vue la conjoncture, elles ont un succès fou. Elles sont organisées par des sociétés privées et même par l’État, partout en France. Mais par qui exactement ? Et d’où viennent toutes les marchandises qu’on y trouve ? Nous avons enquêté dans les coulisses de ces ventes très particulières.

Un documentaire de Géraldine Doussier.