Documentaire

Des objets du quotidien vendus à des prix défiant toute concurrence, des voitures bradées, ou même des appartements achetés bien en dessous des prix du marché ! Les enchères sont devenues pour de nombreux Français un mode de consommation courant. Mais derrière ces bonnes affaires se cache la réalité de la France qui souffre. Celle des gilets jaunes et des fins de mois difficiles. Les maisons ou les voitures vendues aux enchères sont saisies à des familles qui ne peuvent plus payer leur crédit, ou suite aux liquidations qui déciment les petites entreprises. Vendre ses bijoux de famille ou son mobilier est souvent la dernière issue pour ceux qui peinent à joindre les deux bouts.Comment les commissaires-priseurs trouvent-ils les biens qu’ils mettent en vente ? Comment gèrent-ils les vendeurs qui sont en situation précaire ? Comment appâtent-ils les acheteurs pour leurs ventes ? Qui sont ceux qui profitent de la crise ? Bonnes affaires pour les uns, liquidations ou saisies judiciaires pour les autres : plongée dans la France qui se vend aux enchères.Un documentaire de Valérie Rouvière et Martin Mischi