Conférence

Suite à la première détection directe d’une onde gravitationnelle réalisée par la collaboration LIGO-VIRGO le 14 septembre 2015, un nouveau type d’astronomie est né. Cette nouvelle astronomie observe les infimes déformations de l’espace-temps et non plus seulement la lumière des étoiles. Elle apportera sans doute de nouvelles surprises sur la connaissance de notre vaste univers. Cette conférence raconte l’histoire des ondes gravitationnelles, de leur concept établi au début du XXe siècle aux efforts constants réalisés depuis plus de 50 ans pour construire des détecteurs toujours plus performants. Un mariage entre science fondamentale, haute technologie et poésie.