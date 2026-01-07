Ressources Dans la même catégorie

Conférence Des concepts aux applications: les deux révolutions quantiques La première révolution quantique est basée sur le concept de dualité onde-particule, découvert par Albert Einstein et Louis de...

Documentaire Comment les atomes forment et déforment les étoiles Du bouillonnement de particules élémentaires naquit le noyau d’un atome d’hélium : c’était la première formation d’une étoile.

Documentaire La fascinante théorie des mondes multiples Si quelque chose qui semble aussi fiable que la vue peut être trompeur et ne repose que sur des...

Documentaire Folles énergies ! De l’énergie bleue, issue du mélange entre eau douce et eau de mer, à l’hydrogène orange, comme technique sobre...

Conférence Dessine-moi le vide Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...

Conférence Passion lumière extrême Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...

Conférence Circuits Josephson : des phénomènes quantiques macroscopiques aux atomes artificiels Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke...

Conférence La quantique au coin de la rue Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique,...

Documentaire Le mystère de la matière, à l’intérieur de l’atome Pris dans la course à la découverte des parties internes de l’atome et afin de mieux comprendre quelles relations...

Documentaire Cosmos – Toujours plus en profondeur L’épisode explore l’infiniment petit en se centrant sur la nature particulaire de la matière. Pour ce faire, Tyson emprunte...

Conférence Voyage dans l’espace-temps Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi...

Conférence Les folles vitesses de la lumière Les expériences développées dans l’équipe de Julien Laurat au laboratoire Kastler Brossel explorent les bizarreries du monde quantique pour...

Documentaire Ondes de choc Partez à la découverte des ondes, de leurs dangers et de leurs utilisations : projectiles, astronomie,…

Conférence La transmission quantique Au début du 20ème siècle, des physiciens audacieux sont entrés dans un territoire jusqu’alors inexploré: le domaine du très...

Conférence De quoi le vide est-il plein ? Dans le cadre du cycle « Parlons Sciences », les grandes conférences de l’UGA, Etienne Klein aborde le concept...

Conférence L’infiniment grand, l’infiniment petit L’Univers comporte différentes échelles de grandeur. Nous vous proposons un voyage dans trois mondes : celui de notre système...

Conférence De la gravitation universelle On répète souvent que la science est affaire d’observations, parfois même qu' »observer suffit pour comprendre ». L’exemple de la chute...

Conférence Conducteurs organiques et physique quantique à basse dimension Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...

Conférence Les mystères de l’atome L’évolution du concept d’atome a été complexe et sinueuse à travers l’histoire. Initialement amorcée par les philosophes de l’Antiquité...