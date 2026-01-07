Les effets dévastateurs des armes atomiques sont visibles à court terme, mais aussi sur les générations à venir.
La première révolution quantique est basée sur le concept de dualité onde-particule, découvert par Albert Einstein et Louis de...
Du bouillonnement de particules élémentaires naquit le noyau d’un atome d’hélium : c’était la première formation d’une étoile.
Si quelque chose qui semble aussi fiable que la vue peut être trompeur et ne repose que sur des...
De l’énergie bleue, issue du mélange entre eau douce et eau de mer, à l’hydrogène orange, comme technique sobre...
Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke...
Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique,...
Pris dans la course à la découverte des parties internes de l’atome et afin de mieux comprendre quelles relations...
L’épisode explore l’infiniment petit en se centrant sur la nature particulaire de la matière. Pour ce faire, Tyson emprunte...
Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi...
Les expériences développées dans l’équipe de Julien Laurat au laboratoire Kastler Brossel explorent les bizarreries du monde quantique pour...
Partez à la découverte des ondes, de leurs dangers et de leurs utilisations : projectiles, astronomie,…
Au début du 20ème siècle, des physiciens audacieux sont entrés dans un territoire jusqu’alors inexploré: le domaine du très...
Dans le cadre du cycle « Parlons Sciences », les grandes conférences de l’UGA, Etienne Klein aborde le concept...
L’Univers comporte différentes échelles de grandeur. Nous vous proposons un voyage dans trois mondes : celui de notre système...
On répète souvent que la science est affaire d’observations, parfois même qu' »observer suffit pour comprendre ». L’exemple de la chute...
Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...
L’évolution du concept d’atome a été complexe et sinueuse à travers l’histoire. Initialement amorcée par les philosophes de l’Antiquité...
Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site