Conférence Qu’est que le temps : vision cosmologique La vision cosmologique du temps se réfère à la manière dont le temps est compris et interprété dans le...

Conférence Les ondes gravitationnelles Pour la première fois, des scientifiques ont observé des ondulations de l’espace-temps, appelées ondes gravitationnelles, produites par un événement...

Conférence Structure et transformation de la matière La structure et la transformation de la matière sont au cœur des sciences physiques et chimiques, révélant les secrets...

Podcast L’énergie atomique : du feu rouge à l’enfer De la théorie des atomes à la bombe atomique. Début XXᵉ, à l’aube de la Première Guerre mondiale, les...

Conférence Antimatière : entre fiction et réalité Mystérieuse, puissante, fascinante… et réelle ! L’antimatière, prédite en 1928 par Paul Dirac et détectée pour la première fois...

Conférence Surprenants neutrinos Les neutrinos, particules élémentaires de très faible masse qui traversent aisément la matière sans laisser de trace, présentent, même...

Conférence Comment a évolué le concept d’énergie ? Etienne Klein, directeur de recherche au CEA, apporte un éclairage historique sur l’émergence et l’évolution du concept d’énergie. D’Aristote...

Conférence Les mystères du proton Le proton est partout. C’est l’un des constituants du noyau des atomes. Il est même le constituant le plus...

Article C’est quoi, la luminescence ? La luminescence est un phénomène captivant et mystérieux qui se manifeste par l’émission de lumière par certaines substances sans...

Documentaire Sci Trek – Voyage dans le temps \r

Est-il possible de remonter le temps, de partir dans le futur ou dans des dimensions temporelles parallèles ? Qu’en...

Documentaire Xenius – Pourquoi mesurer le temps Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...

Conférence Physique des synchronicités Philippe Guillemant, chercheur et ingénieur au CNRS de Marseille, a consacré ses travaux à l’intelligence artificielle et à la...

Documentaire Physique Quantique, un pas vers l’inconnu Pourquoi la pluie tombe-t-elle alors que les nuages restent accrochés au ciel ? Au fil du temps, l’être humain est parvenu...

Conférence Plongée dans la foule La foule est une affaire d’échelle. Elle peut être vue comme un tout, un ensemble, dont les mouvements évoquent...

Article Exploration des états de la matière : la rhéophysique en action La rhéophysique, un domaine fascinant de la physique, explore les différents états de la matière et leurs transformations sous...

Conférence Ondes gravitationnelles et trous noirs Les ondes gravitationnelles et les trous noirs sont les deux prédictions les plus novatrices de la Théorie de la...

Conférence Que savons-nous du temps ? Le temps, dans sa nature la plus profonde, demeure l’un des concepts les plus mystérieux et insaisissables que l’humanité...

Conférence Le modèle en physique : épidémie et énergie La pandémie de Covid 19 a montré l’importance des modèles épidémiologiques, représentations mathématiques simplifiées du phénomène réel. Comment est...

Documentaire L’histoire de l’électricité – Partie 2 Comment, en domestiquant la relation entre magnétisme et électricité, les scientifiques ont transformé le monde. Deuxième épisode de cette...