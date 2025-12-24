Au début du 20ème siècle, des physiciens audacieux sont entrés dans un territoire jusqu’alors inexploré: le domaine du très petit, le monde dit « quantique ». La conférence sera une introduction à ce que la science a appris de cette partie reculée de la Nature, qui constitue tout ce que nous savons, tout ce dont nous sommes faits. Nous verrons comment, petit à petit, des applications pratiques ont été trouvées, aboutissant à presque toute la technologie que nous utilisons aujourd’hui. Mais quelle sera la prochaine étape? À quoi vont conduire les aspects quantiques de notre monde? Bien qu’il soit très difficile de prédire l’avenir, nous nous concentrerons sur l’informatique quantique et la communication quantique, et nous nous demanderons comment ces deux applications potentielles pourraient un jour changer nos vies.