Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment miraculeuse, qui permettrait de couvrir nos besoins en énergie pendant des millions d’années. C’est en effet la fusion qui est à l’œuvre au cœur des étoiles et de notre soleil, mais sa maîtrise sur terre pose d’immense défis scientifiques. Pour les relever, plus de 35 pays se sont associés, et des milliards ont été investis depuis des décennies déjà, mais la route semble encore très longue. Si la fusion paraît complexe, ses principes physiques peuvent cependant être expliqués simplement. C’est le but de cette conférence, qui sera animée par un responsable scientifique d’ITER, le plus grand projet mondial dans le domaine. Il nous dévoilera comment tout cela fonctionne et nous présentera l’état des avancées techniques, les avantages et inconvénients de la fusion (environnement, sécurité…), et sa place dans la transition énergétique.