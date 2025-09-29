Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La physique quantique La physique quantique est l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle qui, comme la théorie...

Documentaire La nouvelle théorie quantique du bigbang La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...

Documentaire Les secrets de la mécanique quantique : le cauchemar d’Einstein Découvrez les mystères de la mécanique quantique. L’observation du monde microscopique à l’échelle atomique et subatomique a bouleversé la...

Conférence Les illusions d’optique décryptées Nos sens nous trompent-ils ? Pouvons-nous faire confiance à notre vue et à notre cerveau ? Roland Lehoucq, astrophysicien...

Conférence Des quarks et des gluons Quelles sont les particules élémentaires qui constituent le monde qui nous entoure ? Pourquoi les physiciens s’y intéressent-ils ?...

Documentaire Les pêcheurs de neutrinos Comment détecter les neutrinos, ces particules si furtives que des milliards d’entre elles traversent notre corps chaque seconde sans...

Conférence Radioactivité : la physique de l’atome Qu’est-ce que la fission et la fusion nucléaire ? Qu’entend-on par radioactivité, isotopes, protons et neutrons, radioactivité dite “artificielle”,...

Conférence Les folles vitesses de la lumière Les expériences développées dans l’équipe de Julien Laurat au laboratoire Kastler Brossel explorent les bizarreries du monde quantique pour...

Conférence Physique et musique Les instruments de l’orchestre : à chacun son timbre, une seule physique ! Que peut-il y avoir de commun...

Conférence Pourquoi le modèle standard est-il standard ? Le modèle standard de la physique des particules est un extraordinaire édifice mathématique, construit en un siècle d’aller-retours entre...

Conférence L’histoire de l’univers racontée par la lumière Les découvertes des premières étoiles et galaxies, des nébuleuses et des systèmes planétaires, incarnent un principe universel : si...

Article Qu’est-ce que l’énergie noire ? L’énergie noire est un concept qui a émergé de l’observation de la nature de l’univers. Elle est une composante...

Documentaire Les explosifs : une science détonante Des minuscules charges explosives nécessaires au déclenchement des airbags aux effets spéciaux du cinéma en passant par la délicate...

Documentaire Le spectacle de la lumière L’histoire des télescopes et des phénomènes lumineux de notre univers. La lumière est un phénomène physique, un transport d’énergie sans...

Documentaire La magie du cosmos – L’illusion du temps Si l’homme s’échine à mesurer le temps avec une précision croissante depuis des millénaires et à se construire autour,...

Documentaire Physique quantique : l’esprit noble de la perception humaine La physique quantique est l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au xxe siècle qui, comme la théorie...

Conférence Les mystères de l’atome L’évolution du concept d’atome a été complexe et sinueuse à travers l’histoire. Initialement amorcée par les philosophes de l’Antiquité...

Conférence Le graphène : un matériau miracle ? Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...

Conférence La physique des particules : le grand écart ? Activité entamée il y a plusieurs siècles pour comprendre les lois fondamentales de la nature, la physique dite des...