Documentaire

Cette émission décrypte l’un des sujets scientifiques les plus fascinants : la fusion nucléaire. Entre espoirs d’une énergie propre et annonces de « percées », où en est réellement la recherche ?

Deux volets :

Comprendre la fusion – Ses principes, ses différences avec la fission et pourquoi elle suscite tant d’attentes.

L’état des avancées – Tokamaks, Stellarators : que relèvent les progrès récents et que reste-t-il du battage médiatique ?

En fil rouge, Pierre nous emmène au cœur du réacteur Wendelstein 7-X en Allemagne, pour une immersion unique avec les chercheurs qui repoussent les limites du plasma.