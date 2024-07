Documentaire

Générer de l’électricité en recréant la réaction physique qui fait briller et chauffer les étoiles : telle est la promesse de la fusion nucléaire. Si les premiers résultats sont encourageants, les défis techniques sont gigantesques. État des lieux.

D’un côté, une population mondiale et des besoins énergétiques qui ne cessent de croître ; de l’autre, un dérèglement climatique qui s’accélère et impose de renoncer aux énergies fossiles. Dans ce contexte, les expériences menées depuis un demi-siècle autour de la fusion nucléaire font figure de Graal. Le principe : reproduire sur Terre le phénomène naturel des étoiles, qui dégage une énergie considérable. Pour cela, il faut assembler deux noyaux atomiques légers pour former un noyau plus lourd – au contraire de la fission de nos centrales nucléaires, où il s’agit de “casser” des noyaux très lourds. Mais comment créer un “mini-soleil” de manière contrôlée ? En décembre 2022, un laboratoire californien a annoncé avoir réussi, grâce à la fusion, à produire plus d’énergie qu’il n’en avait reçu au départ. L’énergie du futur est-elle à portée de main ?

Un long chemin

« Sommes-nous réellement dans la dernière ligne droite ? », s’interrogent les auteurs de cette enquête scientifique qui plonge au cœur d’un secteur en pleine ébullition. À Darmstadt, Markus Roth, professeur à l’université technique de la ville, y croit : avec son entreprise Focused Energy, il souhaite construire au plus vite une centrale à fusion inertielle – le procédé qui a fait ses preuves en Californie. En France, les concepteurs du réacteur expérimental ITER ont fait le choix d’une autre technique : la fusion magnétique. Son directeur général Pietro Barabaschi est conscient du chemin qui reste à parcourir : « La fusion nucléaire est peut-être la plus complexe de toutes les approches. Mais pour le bien de l’humanité, il faut y aller et faire de notre mieux. »

Documentaire (2023, 52mn)

