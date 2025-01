Conférence

Le proton est partout. C’est l’un des constituants du noyau des atomes. Il est même le constituant le plus abondant de l’Univers et de la matière visible. Si on a une bonne idée de sa structure globale et de sa masse, il reste encore beaucoup de mystères autour de cette particule.

Parmi ces interrogations : la masse du proton devrait être à peu près égale à celle des trois quarks le constituant. Et ce n’est pas du tout le cas. D’où vient cette différence ? Où est la masse manquante ?