Documentaire La fascinante théorie des mondes multiples Si quelque chose qui semble aussi fiable que la vue peut être trompeur et ne repose que sur des...

Documentaire Folles énergies ! De l’énergie bleue, issue du mélange entre eau douce et eau de mer, à l’hydrogène orange, comme technique sobre...

Conférence Dessine-moi le vide Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...

Conférence Passion lumière extrême Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...

Conférence Circuits Josephson : des phénomènes quantiques macroscopiques aux atomes artificiels Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke...

Conférence La quantique au coin de la rue Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique,...

Conférence Le graphène : un matériau miracle ? Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...

Article Les neutrinos : une particule mystérieuse de l’univers Les neutrinos sont des particules élémentaires qui suscitent un grand intérêt dans la communauté scientifique. Ils font partie des...

Documentaire L’énergie bleue du futur ? Sur notre planète, la rencontre entre l’eau douce et l’eau salée de la mer produit depuis toujours un phénomène...

Conférence Voir à travers les murs et autres surprises de l’infrarouge lointain Connu maintenant sous l’appellation « térahertz », l’infrarouge lointain a été difficile à étudier jusqu’à la fin du siècle...

Documentaire L’univers élégant – Episode 2 – Théorie des cordes Ce deuxième épisode débute par un retour en arrière, jusqu’au bigbang que les modèles physiques conventionnels échouent à...

Conférence La notion de vide par Etienne Klein Le vide est un mot qui a plusieurs milliers d’années. Mais ce qui est mis derrière le mot « vide »...

Conférence La physique buissonnière Une plante plus rapide qu’une mouche, un footballeur qui s’inspire d’un engin de guerre du Moyen-Âge, un tuyau qui...

Conférence De l’infiniment grand à l’infiniment petit Comment observer l’infiniment grand ? Comment aller à la recherche de l’infiniment petit ? Que révèlent les noyaux exotiques,...

Conférence Comment a évolué le concept d’énergie ? Etienne Klein, directeur de recherche au CEA, apporte un éclairage historique sur l’émergence et l’évolution du concept d’énergie. D’Aristote...

Documentaire Fusion nucléaire : énergie du futur ou gouffre financier ? La fusion nucléaire pourrait mettre fin à la crise énergétique et climatique. Elle promet une réserve d’énergie quasi inépuisable...

Article Qu’est-ce que la cristallographie ? La cristallographie est une discipline de la science qui se consacre à l’étude des cristaux et de leur structure....

Conférence Surprenants neutrinos Les neutrinos, particules élémentaires de très faible masse qui traversent aisément la matière sans laisser de trace, présentent, même...