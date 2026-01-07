Du bouillonnement de particules élémentaires naquit le noyau d’un atome d’hélium : c’était la première formation d’une étoile.
Si quelque chose qui semble aussi fiable que la vue peut être trompeur et ne repose que sur des...
De l’énergie bleue, issue du mélange entre eau douce et eau de mer, à l’hydrogène orange, comme technique sobre...
Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke...
Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique,...
Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...
Les neutrinos sont des particules élémentaires qui suscitent un grand intérêt dans la communauté scientifique. Ils font partie des...
Sur notre planète, la rencontre entre l’eau douce et l’eau salée de la mer produit depuis toujours un phénomène...
Connu maintenant sous l’appellation « térahertz », l’infrarouge lointain a été difficile à étudier jusqu’à la fin du siècle...
Ce deuxième épisode débute par un retour en arrière, jusqu’au bigbang que les modèles physiques conventionnels échouent à...
Le vide est un mot qui a plusieurs milliers d’années. Mais ce qui est mis derrière le mot « vide »...
Une plante plus rapide qu’une mouche, un footballeur qui s’inspire d’un engin de guerre du Moyen-Âge, un tuyau qui...
Comment observer l’infiniment grand ? Comment aller à la recherche de l’infiniment petit ? Que révèlent les noyaux exotiques,...
Etienne Klein, directeur de recherche au CEA, apporte un éclairage historique sur l’émergence et l’évolution du concept d’énergie. D’Aristote...
La fusion nucléaire pourrait mettre fin à la crise énergétique et climatique. Elle promet une réserve d’énergie quasi inépuisable...
La cristallographie est une discipline de la science qui se consacre à l’étude des cristaux et de leur structure....
Les neutrinos, particules élémentaires de très faible masse qui traversent aisément la matière sans laisser de trace, présentent, même...
La physique s’est construite sur la base de quelques notions fondamentales comme la « Force » et « l’Énergie ...
