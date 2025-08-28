Ressources Dans la même catégorie

Conférence La lumière révélée Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, nous propose un parcours sur l’histoire du photon jusqu’aux découvertes plus récentes...

Article 4 infos insolites sur le temps Le temps est une notion à la fois familière et mystérieuse. Nous le mesurons chaque jour avec nos montres...

Conférence Que penser de la lumière ? La lumière est sans doute l’un des phénomènes les plus fascinants de l’univers, à la fois insaisissable et omniprésente....

Conférence Les étoiles, creusets d’atomes Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système solaire, on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs...

Conférence Conducteurs organiques et physique quantique à basse dimension Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...

Documentaire Comprendre le temps grâce à la relativité Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.

Conférence Le vide quantique a-t-il créé l’univers ? Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité...

Conférence La physique du Problème à trois corps Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois...

Documentaire Physique quantique et relativité générale – La lumière selon Albert Einstein Albert Einstein a apporté d’importantes contributions à notre compréhension de la lumière à travers ses travaux sur la théorie...

Conférence Histoire d’une nouvelle astronomie : les ondes gravitationnelles Suite à la première détection directe d’une onde gravitationnelle réalisée par la collaboration LIGO-VIRGO le 14 septembre 2015, un...

Documentaire Comment fonctionne l’énergie nucléaire ? La naissance de l’énergie nucléaire, l’uranium, les centrales nucléaires, la distribution d’électricité.

Documentaire Construire le futur – ITER, le soleil sur terre D’ici 2050, les réserves de combustibles fossiles de la planète seront quasi épuisées alors que les besoins en énergie...

Documentaire C’est pas sorcier – Vol en impesanteur Dans l’univers, tous les corps s’attirent : c’est la gravitation. Pourquoi ne pèse-t-on plus rien quand on est en...

Conférence Les cristaux, fenêtres sur l’invisible Cette conférence vous propose une promenade à travers trois siècles : des naturalistes du XVIIe siècle qui s’interrogeaient sur...

Conférence Les constantes en physique Savez-vous que le mètre et le kilogramme ne sont plus définis par des étalons en platine conservés à Paris...

Conférence À la lumière du Laser Le laser a 60 ans. Cette lumière étrange, qui a tant fasciné, fait maintenant partie de notre quotidien. Mais...

Article Comment fonctionne un micro-ondes ? Le micro-ondes, compagnon idéal des personnes seules adeptes de plats surgelés, est une innovation clé dans nos cuisines. Toutefois,...

Documentaire Hydrogène : l’énergie du futur ? Saviez-vous que l’hydrogène pouvait être une alternative à nos sources d’énergie polluantes ? Où le trouver et comment l’utiliser...