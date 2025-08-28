Stephen Hawking tente de nous faire comprendre à quelle vitesse se déplace la lumière dans l’univers.
Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, nous propose un parcours sur l’histoire du photon jusqu’aux découvertes plus récentes...
Le temps est une notion à la fois familière et mystérieuse. Nous le mesurons chaque jour avec nos montres...
La lumière est sans doute l’un des phénomènes les plus fascinants de l’univers, à la fois insaisissable et omniprésente....
Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système solaire, on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs...
Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...
Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.
Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité...
Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois...
Albert Einstein a apporté d’importantes contributions à notre compréhension de la lumière à travers ses travaux sur la théorie...
Suite à la première détection directe d’une onde gravitationnelle réalisée par la collaboration LIGO-VIRGO le 14 septembre 2015, un...
La naissance de l’énergie nucléaire, l’uranium, les centrales nucléaires, la distribution d’électricité.
D’ici 2050, les réserves de combustibles fossiles de la planète seront quasi épuisées alors que les besoins en énergie...
Dans l’univers, tous les corps s’attirent : c’est la gravitation. Pourquoi ne pèse-t-on plus rien quand on est en...
L’astronomie gravitationnelle avait connu des avancées significatives.
Cette conférence vous propose une promenade à travers trois siècles : des naturalistes du XVIIe siècle qui s’interrogeaient sur...
Savez-vous que le mètre et le kilogramme ne sont plus définis par des étalons en platine conservés à Paris...
Le laser a 60 ans. Cette lumière étrange, qui a tant fasciné, fait maintenant partie de notre quotidien. Mais...
Le micro-ondes, compagnon idéal des personnes seules adeptes de plats surgelés, est une innovation clé dans nos cuisines. Toutefois,...
Saviez-vous que l’hydrogène pouvait être une alternative à nos sources d’énergie polluantes ? Où le trouver et comment l’utiliser...
Mouvements dans l’espace, oscillations de pendules sur des chorégraphies rythmées de façon périodique. Des plumes, des balles, des fils,...
