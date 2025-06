Conférence

Le domaine de l’optique non linéaire recouvre tous les phénomènes se produisant quand on éclaire la matière avec un faisceau lumineux très puissant. Par exemple, la lumière change de couleur en traversant un cristal parfaitement transparent. Sans tomber dans le formalisme mathématique, de nombreuses applications formidables seront présentées : les événements contrôlés les plus brefs (impulsions attosecondes) que les humains sont capables de produire, les télécoms par fibre optique à très haut débit, l’imagerie médicale, la microscopie ultime, la fusion thermonucléaire, la création de matière à partir de la lumière… mais aussi, plus prosaïquement, certains pointeurs laser que chacun peut utiliser quotidiennement.