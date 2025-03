Conférence

La compréhension des interactions entre lumière et matière a constitué une étape clé dans le développement de la science et de la technologie. Nous ferons le point sur ce thème d’une grande richesse et aborderons un de ses aspects les plus paradoxaux : la lumière permet de refroidir les gaz d’atomes pour produire une « matière quantique » aux propriétés surprenantes. Ces atomes froids trouvent des applications dans des domaines aussi divers que la navigation, les télécommunications ou encore la géophysique.

Avec Jean Dalibard.